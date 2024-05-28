Нидерланды предложили собрать для Украины систему Patriot из запчастей

Минобороны Нидерландов: с партнерами обсуждается сборка Patriot для Украины

Нидерланды предложили союзникам Украины собрать систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из запчастей и уже обсуждает этот план с партнерами. Об этом сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, передает РИА Новости.

«Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими ряд ключевых деталей и боеприпасы, мы можем предоставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки», — заявила глава Минобороны.

Оллонгрен сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры с партнерами «по сборке системы Patriot, включая подготовку украинских экипажей».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили необходимость предоставления Украине большего числа систем Patriot.