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10:55, 28 мая 2024Мир

Нидерланды предложили собрать для Украины систему Patriot из запчастей

Минобороны Нидерландов: с партнерами обсуждается сборка Patriot для Украины

Фото: Murad Sezer / Reuters

Нидерланды предложили союзникам Украины собрать систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из запчастей и уже обсуждает этот план с партнерами. Об этом сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, передает РИА Новости.

«Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими ряд ключевых деталей и боеприпасы, мы можем предоставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки», — заявила глава Минобороны.

Оллонгрен сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры с партнерами «по сборке системы Patriot, включая подготовку украинских экипажей».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили необходимость предоставления Украине большего числа систем Patriot.

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      Елизавета Мытарева
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