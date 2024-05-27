Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:29, 27 мая 2024Мир

Боррель заявил об обсуждении ЕС отмены ограничений на применение ВСУ оружия НАТО

Боррель: главы МИД ЕС обсудили отмену ограничений на применение ВСУ оружия НАТО

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главы МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) обсудили отмену ограничений на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия НАТО. Об этом заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«[Мы обсудили] необходимость предоставления большего числа систем противовоздушной обороны (ПВО), в частности Patriot, а также снятие ограничений на применение Украиной поставляемого оружия [для ударов] по территории РФ. Это дебаты, которые сейчас набирают обороты», — рассказал политик.

Ранее портал Euractiv сообщал, что итальянское правительство выступило против призыва генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к союзникам разрешить ВСУ использовать поставляемое Западом оружие для нанесения ударов по целям на территории России. В частности, министр иностранных дел Антонио Таяни раскритиковал генсека, указав, что подобные идеи должны решаться коллективно.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине утвердили пребывание французских военных инструкторов

      Популярную в России детскую книгу призвали изъять с прилавков и уничтожить

      У очередного россиянина изъяли загранпаспорт из-за опечатки

      Известное американское СМИ назвало российский танк «Гомосексуалом»

      61-летняя Деми Мур объяснила любовь к оголению в фильмах

      Боррель заявил об обсуждении ЕС отмены ограничений на применение ВСУ оружия НАТО

      Участники «Би-2» получили гражданство Молдавии

      Россияне все чаще инвестируют в коммерческую недвижимость. Почему им это выгодно?

      Реклама

      Генсек НАТО призвал разрешить Киеву бить западным оружием по России. Кремль заявил, что альянс впал в «военный экстаз»

      Российские военные сбили МиГ-29 ВСУ под Волчанском. По самолету ударил комплекс С-400

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше