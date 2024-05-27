Боррель заявил об обсуждении ЕС отмены ограничений на применение ВСУ оружия НАТО

Боррель: главы МИД ЕС обсудили отмену ограничений на применение ВСУ оружия НАТО

Главы МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) обсудили отмену ограничений на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия НАТО. Об этом заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«[Мы обсудили] необходимость предоставления большего числа систем противовоздушной обороны (ПВО), в частности Patriot, а также снятие ограничений на применение Украиной поставляемого оружия [для ударов] по территории РФ. Это дебаты, которые сейчас набирают обороты», — рассказал политик.

Ранее портал Euractiv сообщал, что итальянское правительство выступило против призыва генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к союзникам разрешить ВСУ использовать поставляемое Западом оружие для нанесения ударов по целям на территории России. В частности, министр иностранных дел Антонио Таяни раскритиковал генсека, указав, что подобные идеи должны решаться коллективно.