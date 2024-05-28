Генсек НАТО призвал поставить ВСУ больше систем ПВО

Генсек НАТО Столтенберг призвал поставить ВСУ больше систем ПВО Patriot

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше систем противовоздушной обороны (ПВО), включая американские Patriot. Об этом сообщает Reuters.

«Мы обсудим с министрами обороны ЕС поддержку Украины. Нам требуется больше и интенсивнее помогать Киеву, включая системы ПВО, в том числе самые современные Patriot. Тут уже есть определенный прогресс, но необходимо поставлять еще больше», — рассказал генеральный секретарь альянса.

Столтенберг уточнил, что страны НАТО также обсуждают возможность наращивания военной промышленности и поставок вооружений украинской стороне.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что странам Европейского союза необходимо поставить новейшее оружие ВСУ, чтобы Киев добился успехов на поле боя. Он также добавил, что Брюссель принял решение поставить Украине американские истребители F-16. По его словам, они уже покинули ангары Бельгии и прибудут на Украину в этом году.