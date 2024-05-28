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12:14, 28 мая 2024Мир

Премьер Бельгии призвал ЕС поставить новейшее оружие Украине

Премьер Бельгии де Кро: Украине необходимо предоставить новейшее оружие

Фото: Kenzo Triboullard / Pool / Reuters

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо поставить новейшее оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы Киев добился успехов на поле боя. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро по итогам подписания соглашения о безопасности двух стран, передает Reuters.

«Украина сможет дать отпор только в том случае, если мы будем предоставлять лучшее вооружение более быстрыми темпами», — рассказал политик.

Де Кро добавил, что Брюссель принял решение поставить ВСУ американские истребители F-16. По его словам, они уже покинули ангары Бельгии и прибудут на Украину в этом году.

Ранее стало известно, что Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Бельгией. Договор заключен сроком на 10 лет и включает в себя как гарантии безопасности, так и поставки вооружений Киеву.

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      Максим Габриелян
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