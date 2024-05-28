Премьер Бельгии призвал ЕС поставить новейшее оружие Украине
Странам Европейского союза (ЕС) необходимо поставить новейшее оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы Киев добился успехов на поле боя. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро по итогам подписания соглашения о безопасности двух стран, передает Reuters.
«Украина сможет дать отпор только в том случае, если мы будем предоставлять лучшее вооружение более быстрыми темпами», — рассказал политик.
Де Кро добавил, что Брюссель принял решение поставить ВСУ американские истребители F-16. По его словам, они уже покинули ангары Бельгии и прибудут на Украину в этом году.
Ранее стало известно, что Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Бельгией. Договор заключен сроком на 10 лет и включает в себя как гарантии безопасности, так и поставки вооружений Киеву.