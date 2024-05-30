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22:55, 30 мая 2024Мир

Пентагон раскрыл предназначение передаваемого Украине оружия

Пентагон: передаваемое ВСУ оружие должно применяться на территории Украины

Фото: Carlos Barria / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что передаваемое США Киеву оружие предназначено исключительно для применения на территории Украины. По ее словам, Вашингтон против нанесения американским оружием ударов по территории России, сообщает ТАСС.

«Наша позиция не менялась. Предоставляемая нами Украине военная помощь должна применяться на территории Украины, и мы не поощряем и не способствуем осуществлению атак внутри России», — заявила представитель американского оборонного ведомства.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сконцентрироваться на целях тактического и оперативного масштаба, поскольку они напрямую влияют на то, как развивается конфликт.

Ранее газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием внутри России.

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