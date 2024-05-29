На Западе узнали об ударах ВСУ по России оружием из США

AFP: Вооруженные силы Украины наносили удары под Краснодаром оружием из США

Вооруженные силы Украины использовали американское оружие для удара по целям в России. Это выяснило агентство France-Presse (AFP), пишет ТАСС.

В частности, упоминается эпизод, когда переданным оружием был обстрелян объект к западу от Краснодара. При этом не уточняется, какой именно тип вооружений применялся для атаки.

Вашингтон, а также большинство стран Запада, неоднократно высказывались против ударов по российской территории оружием, переданным Киеву в рамках военной помощи. В ночь на 29 мая в Белом доме вновь отказали Украине в праве использовать иностранные вооружения для ударов по России. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что США не хотят обострения украинского конфликта ни в какой форме.