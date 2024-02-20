Россиянам перечислили необходимые в конце зимы продукты

Доцент Баньковская: при гиповитаминозе витамин B1 можно получить из бобовых

К моменту наступления весны практически у всех людей появляется гиповитаминоз, то есть недостаток витаминов, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета Екатерина Баньковская. Необходимые в конце зимы продукты, которые помогут скорректировать это состояние, она перечислила россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

Баньковская объяснила, что гиповитаминоз провоцирует множество проблем, в том числе ломкость волос и ногтей, сухость кожи, резкую кровоточивость десен, состояние апатии, бессонницу, мигрень, шум в ушах, головокружение и воспалительные заболевания, обострение хронических болезней. Однако восполнить дефицит витаминов можно, если скорректировать рацион.

Так, по словам специалистки, витамин А, необходимый для здоровья кожи и слизистых оболочек, содержится в продуктах животного происхождения, например в сливочном масле, яичном желтке и печени. Витамин В1, также нужный в конце зимы, можно получить из таких продуктов, как дрожжи, зародыши пшеницы, мука грубого помола, отруби, облепиха, печень, мясо курицы, цельнозерновой рис или бобовые.

Витамин В2, участвующий в обменных процессах, продолжила она, содержится в молоке, твороге, сыре, рыбе, зародышах пшеницы, куриных яйцах, дрожжах, гречке, овсянке. А витамин В6, необходимый для нормальной работы нервной системы, по словам Баньковской есть в таких продуктах, как грецкий орех, фундук, картофель, морковь, помидоры, рыба, мясо, молочные продукты.

Витамин С, добавила она, содержится в шиповнике, сладком перце, петрушке, укропе, различных видах капусты, яблоках, цитрусовых, ананасов. А важный для здоровья костей витамин D Баньковская порекомендовала получать из жирных сортов рыбы (скумбрия, сардина, тунец, сельдь), печени трески, икры, рыбьего жира, грибов, коровьего молока и соевого молока.

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