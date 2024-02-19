Врач перечислила продукты для профилактики дефицита железа

Диетолог Игнатикова назвала печень продуктом для профилактики дефицита железа

Дефицит железа в организме может вызывать слабость, быструю утомляемость, головокружение, однако для профилактики этого состояния можно добавить в рацион некоторые продукты. Их терапевт, диетолог Елена Игнатикова назвала в комментарии для радио Sputnik.

Диетолог предупредила, что дефицит железа сказывается как на внешнем виде человека, так и на его самочувствии. Люди с дефицитом железа жалуются на непереносимость физической нагрузки, головокружение, плохое самочувствие в людных помещениях, перечислила врач.

Диагноз «железодефицитная анемия» может поставить только врач после обследования и анализов

Елена Игнатикова терапевт, диетолог

Однако для профилактики нехватки железа зачастую достаточно сбалансированной диеты, заверила диетолог. Она объяснила, что лучше всего железо усваивается из красного мяса и субпродуктов: печени, языка и сердец.

Отличный вариант для профилактики дефицита железа — говядина, там содержится достаточно большое количество белка, необходимого для синтеза гемоглобина Елена Игнатикова терапевт, диетолог

Врач предупредила также, что для усвоения железа нужен витамин С. Его можно получить из квашеной капусты, яблок, цитрусовых.

Напоследок диетолог рассказала, что кофе, шоколад, чай, препятствуют усвоению железа из-за содержащихся в них танинов. Поэтому, по словам Игнатиковой, следует ограничить употребление этих продуктов и напитков.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что кофе обладает множеством полезных свойств при его умеренном потреблении. В частности, его можно пить для профилактики болезни Паркинсона.