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15:26, 19 февраля 2024Забота о себе

Врач перечислила продукты для профилактики дефицита железа

Диетолог Игнатикова назвала печень продуктом для профилактики дефицита железа

Фото: Chad Montano / Unsplash

Дефицит железа в организме может вызывать слабость, быструю утомляемость, головокружение, однако для профилактики этого состояния можно добавить в рацион некоторые продукты. Их терапевт, диетолог Елена Игнатикова назвала в комментарии для радио Sputnik.

Диетолог предупредила, что дефицит железа сказывается как на внешнем виде человека, так и на его самочувствии. Люди с дефицитом железа жалуются на непереносимость физической нагрузки, головокружение, плохое самочувствие в людных помещениях, перечислила врач.

Диагноз «железодефицитная анемия» может поставить только врач после обследования и анализов

Елена Игнатиковатерапевт, диетолог

Однако для профилактики нехватки железа зачастую достаточно сбалансированной диеты, заверила диетолог. Она объяснила, что лучше всего железо усваивается из красного мяса и субпродуктов: печени, языка и сердец.

Отличный вариант для профилактики дефицита железа — говядина, там содержится достаточно большое количество белка, необходимого для синтеза гемоглобина

Елена Игнатиковатерапевт, диетолог
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Врач предупредила также, что для усвоения железа нужен витамин С. Его можно получить из квашеной капусты, яблок, цитрусовых.

Напоследок диетолог рассказала, что кофе, шоколад, чай, препятствуют усвоению железа из-за содержащихся в них танинов. Поэтому, по словам Игнатиковой, следует ограничить употребление этих продуктов и напитков.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что кофе обладает множеством полезных свойств при его умеренном потреблении. В частности, его можно пить для профилактики болезни Паркинсона.

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      Алиса Дмитриева
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