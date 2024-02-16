Врач рассказала о неожиданной пользе кофе

Диетолог Королева: кофе полезен для профилактики болезни Паркинсона

Кофе полезен для профилактики болезни Паркинсона и при появлении первых симптомов заболевания. О неожиданной пользе бодрящего напитка рассказала врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Общественной службой новостей».

Королева отметила, что пить кофе рекомендуется людям, которые генетически предрасположены к болезни Паркинсона и имеют первичные симптомы. Она объяснила, что кофеин улучшает кровообращение в зоне дофаминовых и ацетилхолиновых рецептов. Благодаря этому напиток помогает отсрочить возникновение болезни и даже снижает активность проявления ее симптомов, рассказала диетолог.

Кроме того, Королева назвала кофе полезным для людей, склонных к запорам. По ее словам, напиток улучшает перистальтику кишечника и имеет легкий слабительный эффект. Также в составе кофе есть целый комплекс полезных веществ, которые улучшают метаболизм и повышают мозговую активность.

В то же время Королева предупредила, что злоупотреблять кофеином не рекомендуется, так как напиток выводит жидкость из организма и вымывает необходимые ему минералы — кальций, магний, калий и железо. «Мочегонный и обезвоживающий эффект кофе следует компенсировать дополнительным стаканом воды на каждую чашку напитка», — посоветовала врач. Кроме того, она рекомендовала пить кофе не во время еды или сразу после нее, а примерно через два часа после приема пищи. Так полезные вещества будут лучше усваиваться в организме, объяснила диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала включить кофе в диету для худеющих. По ее словам, за счет того, что напиток способствует выработке гормона счастья серотонина, он придает энергии, повышает настроение и избавляет от необходимости съесть сладкий батончик или иной калорийный продукт.