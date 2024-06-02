ISU удалил российских фигуристов из рейтинга
ISU удалил российских фигуристов из рейтинга организации
Международный союз конькобежцев (ISU) удалил российских фигуристов из своего рейтинга. Новые версии списков лучших спортсменов опубликованы на сайте организации.
В мужском одиночном катании на первом месте располагается представитель США Илья Малинин. У девушек рейтинг возглавляет японка Каори Сакамото.
В парном катании лучшими являются представители Италии Сара Конти и Никколо Мачии. В танцах на льду на первом месте рейтинга находятся британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.
Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.