ISU удалил российских фигуристов из рейтинга организации

Международный союз конькобежцев (ISU) удалил российских фигуристов из своего рейтинга. Новые версии списков лучших спортсменов опубликованы на сайте организации.

В мужском одиночном катании на первом месте располагается представитель США Илья Малинин. У девушек рейтинг возглавляет японка Каори Сакамото.

В парном катании лучшими являются представители Италии Сара Конти и Никколо Мачии. В танцах на льду на первом месте рейтинга находятся британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.