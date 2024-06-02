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20:33, 2 июня 2024Культура

Журналист рассказал об учебе детей Филиппа Киркорова за границей

Певец Филипп Киркоров отправил детей учиться за границу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров отправил своих детей учиться за границу. Об этом сообщил журналист Сергей Майоров в программе «Однажды» на НТВ.

По словам Майорова, Киркоров уделяет особое внимание образованию 12-летней дочки Аллы-Виктории и 11-летнего сына Мартина. Отец исполнителя Бедрос Киркоров подтвердил эту информацию. Он выразил сожаление, что теперь редко встречается с внуками.

Ранее Киркоров кардинально сменил имидж.

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      Варвара Митина
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