Журналист рассказал об учебе детей Филиппа Киркорова за границей

Певец Филипп Киркоров отправил детей учиться за границу

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров отправил своих детей учиться за границу. Об этом сообщил журналист Сергей Майоров в программе «Однажды» на НТВ.

По словам Майорова, Киркоров уделяет особое внимание образованию 12-летней дочки Аллы-Виктории и 11-летнего сына Мартина. Отец исполнителя Бедрос Киркоров подтвердил эту информацию. Он выразил сожаление, что теперь редко встречается с внуками.

Ранее Киркоров кардинально сменил имидж.