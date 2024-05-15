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13:19, 15 мая 2024Ценности

Филипп Киркоров кардинально сменил имидж

Певец Филипп Киркоров появился на публике с седыми волосами и сером костюме

Фото: @fkirkorov

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров кардинально сменил имидж. Соответствующие публикации появились в сторис его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летний исполнитель пришел на закрытый ужин в честь сотрудничества певца Димы Билана с парфюмерным брендом Jusbox. Артист посетил мероприятие в новом образе — с седыми волосами и стрижкой сессон (геометричная ретрострижка с плавным срезом, при которой закрученные внутрь волосы постепенно удлиняются, начиная с челки, — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, Киркоров примерил серый костюм, который включал в себя жилет, пиджак, брюки, белую рубашку и галстук. В качестве аксессуара он выбрал очки в черной оправе.

В апреле Киркоров объяснил тягу к пластическим операциям и рассказал о главном подарке, который хотел получить на день рождения.

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      Карина Черных
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