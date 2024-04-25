Певец Филипп Киркоров рассказал, что делает пластику для здоровья

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров объяснил тягу к пластическим операциям. Соответствующий комментарий приводит издание kp.ru.

56-летний исполнитель посетил гала-ужин премии телеканала «МУЗ-ТВ». В разговоре с журналистами он объяснил, почему часто совершает хирургические манипуляции над своим телом. «Для меня вполне нормально следить за своим здоровьем, делать какие-то процедуры, чтобы не терять товарный вид», — признался артист.

Кроме того, он рассказал о главном подарке, который планирует получить на свой день рождения. «Мне хотелось бы здоровья. Сейчас просыпаешься и думаешь: солнышко светит, ничего не болит, колени не скрипят, поясница не отваливается», — уточнил собеседник портала.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров захотел стать ассистентом звездного хирурга Тимура Хайдарова. Тогда певец заявил, что его руки стерильны и он может подавать специалисту инструменты во время операций.