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17:49, 11 апреля 2024Ценности

Киркоров захотел стать ассистентом звездного хирурга Хайдарова

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров захотел стать ассистентом звездного хирурга Тимура Хайдарова. О своем желании он заявил в шоу Super «Директ».

По словам певца, его руки стерильны и он может подавать специалисту инструменты во время операций. «Я же никогда не видел, как ты творишь своими гениальными пальцами красоту. Если что, я войду в правильную дверь, в твою клинику, и начну, так скажем, готовить свою вторую профессию после 50 лет», — заявил артист.

В мае прошлого года стало известно, что Киркоров вновь обратился за помощью к пластическому хирургу. В опубликованном в соцсетях видео певец предстал в обществе Хайдарова, клинику которого он повторно посетил.

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      Карина Черных
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