Улицы российского города ушли под воду из-за ливней

В Калининграде несколько улиц оказались подтоплены из-за проливных дождей

В Калининграде из-за проливных дождей несколько улиц ушли под воду. Об этом сообщает издание «Клопс».

По словам очевидцев, подтопленными оказались Ленинский проспект, проспект Мира, улицы Школьная и Тихорецкая. В «Калининград-ГорТрансе» сообщили, что из-за большого количества воды на дорогах движение троллейбусов №1, №2 и №7, а также трамваев №3 и №5 в обоих направлениях пришлось приостановить. Также сообщается, что от ливней пострадали квартиры и магазины города.

В конце мая в городе Копейске Челябинской области жилой дом ушел под воду. Речь идет о постройке на улице Менжинского.

Из-за того что там нет ливневок, полтора месяца назад, в период таяния снега уровень воды в расположенном неподалеку пруду повысился так, что тот переполнился и вода начала заливать дома. Всего в зоне подтопления оказались 15 построек.