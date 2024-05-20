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16:47, 20 мая 2024Экономика

В российском городе жилой дом ушел под воду

В Копейске жилой дом ушел под воду

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Копейске Челябинской области жилой дом ушел под воду. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на руководителя регисполкома Народного фронта (ОНФ) Дениса Рыжего обратило издание URA.RU.

Речь идет о постройке на улице Менжинского. Из-за того, что там нет ливневок, 1,5 месяца назад, в период таяния снега уровень воды в расположенном неподалеку пруду повысился так, что тот переполнился и вода начала заливать дома. Всего в зоне подтопления оказались 15 построек.

С того времени вода в наиболее пострадавшем доме, который находится в низине, стоит на уровне почти в полметра. До инцидента в нем жила семья с двумя детьми. «Качать больше некуда. И в таком состоянии дом 1,5 месяца», — посетовал один из пострадавших. Мужчина рассказал, что из-за затопления они потеряли машину, мебель, бытовую технику и детские вещи, кроме того, полы в доме провалились. 1,5 месяца назад семья переселилась в баню, однако через две недели вода дошла и туда, поэтому им пришлось арендовать съемную квартиру за свои деньги.

По мнению местных властей, люди преувеличивают проблемы и воды в домах на самом деле нет. «[Говорят] "А может, вам дом купить?" Я опешила…» — призналась жительница пострадавшего дома. В связи со сложившейся ситуацией Народный фронт направил запросы в прокуратуру, следственный комитет и губернатору Челябинской области.

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      Полина Кислицына
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