Подполье сообщило об ударе по месту базирования HIMARS на Украине

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по месту базирования HIMARS в Парутино

Серия ударов нанесена по винзаводу «Оливия» в поселке Парутино Николаевской области, где базировались военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и с которого фиксировалась работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На территории винзавода расположились военные со своей техникой и боекомплектом. По данным нашей агентуры, в районе Парутино часто слышна и видна работа HIMARS, который запускает дальнобойные ракеты в сторону Херсонской области и, возможно, на Крым», — рассказал Лебедев.

По его словам, во время ударов работала украинская система противовоздушной обороны (ПВО), а после взрыва быстро приехали машины скорой помощи и Службы безопасности Украины (СБУ). «С раннего утра был блокирован выезд из Парутино, проверяют всех выезжающих, технику, телефоны», — заключил подпольщик.

Ранее в июне военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали использовать HIMARS для ударов по «старым» территориям России. Он уточнил, что российская система ПВО уничтожила в небе над Белгородской областью более десяти ракет, и показал обломки снарядов американского производства.

