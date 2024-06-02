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20:17, 2 июня 2024Мир

В центр Парижа привезли пять пустых гробов. На них лежал плакат со словами «Французские солдаты, погибшие на Украине»

В Париже у Эйфелевой башни выставили гробы погибших на Украине французов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Hristo Rusev / ZUMA Press / Globallookpress.com

Пять пустых гробов с флагом Франции появились у Эйфелевой башни в центре Парижа. Полиция задержала трех человек, причастных к акции — украинца, немца и болгарина, пишет газета Le Figaro.

Правоохранительные органы Парижа начали расследование инцидента.

Активисты написали на плакате о французских солдатах, погибших на Украине

По информации Le Figaro, утром в субботу, 1 июня, у подножия Эйфелевой башни, со стороны Сены, появились пять пустых деревянных гробов. Они были накрыты французским флагом и плакатом с надписью «Французские солдаты, погибшие на Украине».

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Полиция установила и арестовала трех человек, причастных к акции: водителя фургона, на котором привезли гробы, и двоих его сообщников. На допросе водитель рассказал, что приехал из Болгарии накануне и ему заплатили 40 евро за высадку людей и выгрузку гробов. Двое других арестованных вскоре собирались уехать в Берлин. «Эти три человека, по нашим данным, имеют болгарскую, украинскую и немецкую национальности», — пишет газета.

Макрон хочет создать коалицию инструкторов на Украине

В мае стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для ее отправки на Украину. «Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. По нашей информации, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины», — писало издание Le Monde.

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Предполагается, что в цели подобной коалиции могут входить обучение саперов, а также помощь в формировании мотострелковой дивизии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже агентство Bloomberg подтвердило планы Макрона отправить инструкторов на Украину. Уточнялось, что президент Франции может объявить об этом 6 июня, на церемонии в честь дня высадки союзников в Нормандии.

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      Варвара Кошечкина
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