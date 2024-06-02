Би-би-си: слова Макрона трактуют как разрешение бить по России

Франция фактически разрешила Украине бить по территории России своими крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow (Scalp). На это указывают слова президента Пятой республики Эммануэля Макрона о необходимости позволить Киеву нейтрализовать объекты, с которых Украина подвергается атакам, заявил «Би-би-си» офицер военной авиации, имя которого не называется.

Военный отметил, что Великобритания и Франция, которые поставляют Украине Storm Shadow, явным образом не ограничили их использование.

Офицер назвал регионы, по которым Киев может ударить французскими ракетами

«Би-би-си» привело заявление Макрона, которое он сделал на прошлой неделе. «Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых Украина подвергается атакам», — сказал французский лидер журналистам. Источник издания отметил, что такая риторика рассматривается как разрешение на использование своих ракет.

Так, по его словам, Киев теперь может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, которые граничат с Украиной «Би-би-си»

Однако офицер уточнил, что такие операции будут ограничены в своих целях, поскольку украинским Су-24, оснащенным этими ракетами, для их запуска придется приближаться к российской границе, что делает их уязвимыми для систем противовоздушной обороны (ПВО) соперника.

«Самолеты F-16, появление которых ожидается к концу этого года, лучше оснащены для решения таких задач. Но президент [Украины Владимир] Зеленский признает, что до сих пор неясно, позволят ли партнеры Украины использовать эти самолеты для нанесения ударов по целям в России», — пишет издание.

Генсек НАТО говорил о возможности ударов по России ракетами Storm Shadow

В конце мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов по территории России ракетами англо-французского производства Storm Shadow. «Великобритания предоставляла [Украине] крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени безо всяких ограничений», — подчеркнул он.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

По словам генсека, некоторые страны Североатлантического альянса также никогда не вводили ограничений на применение оружия, которое поставлялось Вооруженным силам Украины (ВСУ) для атак законных военных целей на российской территории

Минобороны заявило об эффективности российского ЗРК против Storm Shadow

В свою очередь, в Министерстве обороны России заявили об эффективности зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» против Storm Shadow. Ведомство привело комментарий начальника расчета группировки с позывным Балова, прикрывающего войска и гражданские объекты на южнодонецком направлении. По словам бойца, Storm Shadow является достаточно сложной целью, запускаемой авиацией противника, о чем расчет предупреждается заранее.

«Сложность этой цели заключается в том, что она низко летит. Но данный комплекс отлично справляется с низколетящими целями», — сказал военнослужащий.