Генсек НАТО заявил о возможности ударов по России ракетами Британии Storm Shadow

Столтенберг: Британия не ограничивала возможности ударов Storm Shadow по России

Британия никогда не ограничивала возможности ударов по территории России ракетами Storm Shadow. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Великобритания предоставляла [Украине] крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени безо всяких ограничений», — подчеркнул он.

По словам генсека, ряд стран НАТО также никогда не вводил ограничений на применение оружия, которое поставлялось Вооруженным силам Украины (ВСУ) для атак законных военных целей на российской территории.

Однако Столтенберг отметил, что подобные атаки по России должны осуществляться «в ответственной манере».

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по военным объектам на российской территории, но с одним условием. Он подчеркнул, что американское оружие должно использоваться лишь у границ Харьковской области.