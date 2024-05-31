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00:24, 31 мая 2024Мир

Байден тайно разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории. Какое условие он выдвинул?

Politico: Байден разрешил Украине бить по целям РФ у границ Харьковской области
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. Об этом заявила газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар

Politico

Источник издания уточнил, что позиция Белого дома относительно использования переданных США вооружений для ударов вглубь российской территории осталась неизменной.

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26 января 2023

Наступление российских военных под Харьковом побудило США пересмотреть вопрос об ударах

Газета Politico отмечает, что наступление российских военных под Харьковом побудило США пересмотреть вопрос об ударах вглубь российской территории.

Это ошеломляющий сдвиг, как первоначально заявила администрация, приведет к эскалации конфликта за счет более непосредственного вовлечения в него США. Но ухудшение условий для Украины на поле боя, а именно наступление России и улучшение ее позиций под Харьковом, заставило президента изменить свое мнение

Politico

Один из американских чиновников заявил изданию, что в последние несколько дней Соединенные Штаты приняли решение предоставить «гибкость» украинским военным на границе в Харьковской области. Фактически теперь они могут сбивать запущенные российские ракеты и наносить удары по скоплениям войск в приграничных районах.

Пентагон заявил о неизменности позиции по американскому оружию

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американское оружие, переданное Киеву, предназначено для нанесения ударов на территории Украины, в этом позиция ведомства не изменилась. Ее слова приводит ТАСС.

Наша позиция не менялась. Предоставляемая нами Украине военная помощь должна применяться на территории Украины, и мы не поощряем и не способствуем осуществлению атак внутри России

Сабрина Сингхзаместитель пресс-секретаря Пентагона

Чиновница подчеркнула, что Киев может добиваться успехов, концентрируясь на целях тактического и оперативного масштаба на территории республики, при этом не преследуя более крупные геополитические цели внутри России.

Сингх уточнила, что ограничения распространяются только на вооружения, переданные непосредственно Соединенными Штатами. У Украины есть оружие и системы из других стран, в том числе дальнобойные средства поражения, подытожила представитель Пентагона.

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29 марта 2024

Захарова пригрозила НАТО ответственностью за удары ВСУ по России западным оружием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила НАТО ответственностью за нанесение Украиной ударов по российской территории западным оружием.

В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать — в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И нечего западникам пускать эти лексические пузыри — никаких «разрешений» или «неразрешений» Украине им для этого давать не надо. Это — дело рук натовцев. И отвечать за это придется им

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Дипломат отметила, что нельзя нанести удары ракетами большой дальности без космической разведки, которую осуществляют члены блока. Кроме того, Захарова заявила, что НАТО, как правило, также выбирает цель для атаки.

В свою очередь госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин предостерег от снятия запретов на удары по России и подчеркнул, что эта мера чревата эскалацией конфликта. Он назвал подобное развитие ситуации тревожной перспективой.

Западные политики ведут споры, стоит ли разрешать Украине наносить удары по территории России своим оружием. За уже выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и еще 13 стран, включая Данию.

Германия, которая ранее выступала против, поменяла свое мнение по данному вопросу. 29 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у Украины есть все возможности сделать это в соответствии с международным правом.

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      Марина Совина
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