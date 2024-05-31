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00:17, 31 мая 2024Мир

Госдеп подтвердил согласие Байдана на удары ВСУ по России

Госдеп: Байден разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу по целям в России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Представитель Госдепа США подтвердил, что президент страны Джо Байден дал согласие на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по целям внутри России. Об этом передает РИА Новости.

«Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова с тем, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», — сообщил информатор, чье имя не раскрывается.

Ранее издание Politico написало, что Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием внутри России. В частности, он разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.

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      Марина Совина
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