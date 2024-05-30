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21:52, 30 мая 2024Мир

Захарова обвинила НАТО в ответственности за удары по России

Захарова: НАТО придется ответить за удары по территории России
СюжетРоссия и НАТО:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

НАТО придется ответить за удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что в Москве прекрасно понимают роль альянса в этом. В частности, она отметила, что нельзя нанести удары ракетами большой дальности без космической разведки, которую осуществляют члены блока. Кроме того, Захарова заявила, что НАТО, как правило, также выбирает цель для атаки.

«И нечего западникам пускать эти лексические пузыри — "никаких разрешений" или "неразрешений" Украине им для этого давать не надо. Это — дело рук натовцев. И отвечать за это придется им», — написала дипломат.

Западные политики ведут споры, стоит ли разрешать Украине наносить удары по территории России своим оружием. За уже выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и еще 13 стран, включая Германию, которая ранее была против, но поменяла свое мнение по данному вопросу.

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      Сергей Грехов
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