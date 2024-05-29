Шольц заявил о праве Украины наносить удары по территории России

Шольц: Украина может нанести удар по РФ в соответствии с международным правом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уклончиво оценил возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по территории России, отметив, что у них есть все возможности сделать это в соответствии с международным правом. Об этом сообщает газета Le Monde.

«У Украины есть все возможности сделать это в соответствии с международным правом. Нужно четко сказать, что она находится под нападением и может защитить себя», — заявил немецкий политик.

При этом 26 мая канцлер Германии выступил против использования ВСУ оружия Запада для ударов по России. Он заявил, что не видит причин для расширения зоны применения западного оружия. Шольц отметил, что существуют конкретные правила поставок немецкого оружия на Украину, которые были ранее согласованы и работают.

На совместной пресс-конференции по итогам встречи с Шольцем президент Франции Эммануэль Макрон поддержал удары западным оружием по российским военным объектам. По его словам, украинцы могут и должны поражать объекты, с которых запускаются российские ракеты. Во время пресс-конференции он достал распечатанную карту зоны боевых действий на Украине.