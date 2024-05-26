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17:49, 26 мая 2024Мир

Германия выступила против использования ВСУ оружия Запада для ударов по России

Шольц выступил против использования ВСУ оружия Запада для ударов по России

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия Запада для ударов по России. Его слова приводит Tagessghau.

Канцлер заявил, что не видит причин для расширения зоны применения западного оружия. Шольц отметил, что существуют конкретные правила поставок немецкого оружия на Украину, которые были ранее согласованы и работают. Он подчеркнул, что цель политики Берлина в отношении Киева — предотвращение перерастания вооруженного конфликта в мировую войну.

Ранее Германия назвала создание бесполетной зоны над Украиной участием в конфликте.

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      Анна Габай
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