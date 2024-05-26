Германия выступила против использования ВСУ оружия Запада для ударов по России

Шольц выступил против использования ВСУ оружия Запада для ударов по России

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия Запада для ударов по России. Его слова приводит Tagessghau.

Канцлер заявил, что не видит причин для расширения зоны применения западного оружия. Шольц отметил, что существуют конкретные правила поставок немецкого оружия на Украину, которые были ранее согласованы и работают. Он подчеркнул, что цель политики Берлина в отношении Киева — предотвращение перерастания вооруженного конфликта в мировую войну.

Ранее Германия назвала создание бесполетной зоны над Украиной участием в конфликте.