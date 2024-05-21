Германия назвала участием в конфликте сбивание российских ракет над Украиной

Reuters: ФРГ назвала создание бесполетной зоны над Украиной участием в конфликте

Создание бесполетной зоны над Украиной означало бы прямое участие Германии в военном конфликте. Такое последствие назвал министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует агентство Reuters.

Глава оборонного ведомства указал, что не только Германия, но и другие страны НАТО уже не раз отказывались от идеи сбивать российские ракеты и беспилотники по причине риска прямого вовлечения в конфликт.

Ранее с аналогичным заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По словам главы немецкого правительства, в закрытии неба над Украиной «нет здравого смысла», поскольку это станет причиной вовлечения Германии в конфликт.