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16:29, 21 мая 2024Мир

Германия назвала участием в конфликте сбивание российских ракет над Украиной

Reuters: ФРГ назвала создание бесполетной зоны над Украиной участием в конфликте

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Создание бесполетной зоны над Украиной означало бы прямое участие Германии в военном конфликте. Такое последствие назвал министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует агентство Reuters.

Глава оборонного ведомства указал, что не только Германия, но и другие страны НАТО уже не раз отказывались от идеи сбивать российские ракеты и беспилотники по причине риска прямого вовлечения в конфликт.

Ранее с аналогичным заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По словам главы немецкого правительства, в закрытии неба над Украиной «нет здравого смысла», поскольку это станет причиной вовлечения Германии в конфликт.

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      Виктория Кондратьева
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