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14:33, 21 мая 2024Мир

Шольц назвал условие вовлечения Германии в конфликт с Россией

Шольц: бесполетная зона на Украине с территории НАТО ввяжет ФРГ в конфликт с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Введение бесполетной зоны над Украиной с территории стран-членов НАТО ввяжет Германию в прямой военный конфликт с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Запись трансляции предвыборного мероприятия доступна на YouTube-канале немецкой Социал-демократической партии (SPD).

«В начале конфликта были обсуждения, стоит ли нам ввести бесполетную зону, то есть с помощью истребителей из европейских стран сделать так, чтобы там не летал ни один неукраинский истребитель», — сказал он, добавив, что в закрытии неба над Украиной «нет здравого смысла», поскольку это станет причиной вовлечения Германии в конфликт.

Ранее Шольц заявил, что в настоящее время ему практически не о чем говорить с президентом России Владимиром Путиным.

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      Виктория Кондратьева
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