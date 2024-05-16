Шольц оценил вероятность переговоров с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц: в настоящее время с Путиным практически не о чем говорить

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время ему с практически не о чем говорить с президентом России Владимиром Путиным. Вероятность переговоров с российским лидером немецкий политик оценил в интервью Stern.

Канцлер напомнил, что последний раз разговаривал с российским президентом по телефону в декабре 2022 года. «Сейчас с ним мало о чем можно говорить», — ответил он на вопрос о планах вновь поговорить с Путиным.

Шольц напомнил, что в середине июня в Швейцарии состоится конференция по Украине, основная задача — участие в ней тех стран, которые не относятся к числу безоговорочных сторонников Украины.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил обсуждение мира с Россией и урегулирования конфликта на Украине на конференции в Швейцарии, которая пройдет с 15 по 16 июня.