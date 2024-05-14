Шольц исключил обсуждение мира с Россией на конференции в Швейцарии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил обсуждение мира с Россией и урегулирования конфликта на Украине на конференции в Швейцарии, которая пройдет с 15 по 16 июня. Интервью с ним публикует издание Stern.
«Ни у кого не должно быть завышенных ожиданий: мы там не будем вести переговоры об окончании войны. В лучшем случае это будет начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией», — рассказал политик.
Шольц также добавил, что главными темами конференции станут вопросы безопасности атомных электростанций, экспорт зерна, обмен военнопленными и табу на применение ядерного оружия.
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что мирный процесс по Украине невозможен без участия России и Москва должна быть вовлечена в него. При этом дипломат добавил, что рассчитывает на конференцию по Украине. По его мнению, формат внесет «вклад в поддержку дискуссий, направленных на достижение справедливого и прочного мира».