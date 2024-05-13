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14:43, 13 мая 2024Мир

В Швейцарии заявили о бессмысленности мирного процесса по Украине без России

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Эльчингер: мир на Украине невозможен без России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мирный процесс по Украине невозможен без участия России, и Москва должна быть вовлечена в него. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер, передает РИА Новости.

«Необходимо попытаться начать процесс установления мира на Украине. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим», — рассказал дипломат.

При этом Эльчингер добавил, что рассчитывает на конференцию по Украине. По его мнению, формат внесет «вклад в поддержку дискуссий, направленных на достижение справедливого и прочного мира».

Международная мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не будет принимать участие в саммите, посвященном рассмотрению «формулы мира».

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      Максим Габриелян
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