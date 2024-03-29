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14:53, 29 марта 2024Бывший СССР

Захарова заявила о нежелании Москвы участвовать в конференции Зеленского

Захарова: Россия не намерена участвовать в конференции Зеленского по Украине

Фото: news.ru / Globallookpress.com

Москва не планирует участвовать в конференции президента Украины Владимира Зеленского по «формуле мира», которая пройдет в Швейцарии весной 2024 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

«По поводу "конференции в Швейцарии" и "формулы мира". Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а "формула Зеленского" — это алхимия», — отметила она.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что допускает возможность обсуждения «формулы мира» с Россией в рамках потенциальных второй и третьей конференций. Министр также сравнил «формулу мира» с меню, из которого страны могли бы выбрать пункты для работы.

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      Александр Курбатов
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