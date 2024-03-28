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00:38, 29 марта 2024Бывший СССР

Кулеба допустил возможность обсуждения «формулы мира» с Россией

Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с РФ на втором саммите в Швейцарии
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна может обсудить с Россией урегулирование конфликта в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии. Об этом он высказался в интервью индийскому телеканалу NDTV во время визита в Индию.

По словам министра, «формула мира» представляет собой некое меню, из которого страны могли бы выбрать пункты для работы. На первом саммите Киев планировал собрать государства, которые разделяют предложенные Киевом принципы, чтобы они выбрали инициативы и объединились в группы для работы над ними.

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«Затем между вторым и третьим саммитом может проходить общение с Россией, согласно правилам, одобренным участниками», — допустил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал нежелание стран ехать на саммит по Украине из-за России. «Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в своих отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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