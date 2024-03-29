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13:00, 29 марта 2024Бывший СССР

В Кремле высказались об украинской формуле мира

Песков о словах Кулебы: Россия не приемлет правил, навязанных ей для переговоров

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «формуле мира», в соответствии с которой должны проходить переговоры по урегулированию украинского конфликта. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Кулеба заявил, что страна может обсудить с Россией урегулирование конфликта в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии. По словам украинского министра, «формула мира» представляет собой некое меню, из которого страны могли бы выбрать пункты для работы.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва не приемлет каких-либо правил, «которые будут кем-то еще выработаны» и навязаны.

Песков также напомнил, что заявление Кулебы «абсолютно противоречит кодифицированному запрету» для президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по ситуации на Украине, однако не по «формуле мира», которую предлагает Зеленский.

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