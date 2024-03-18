Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Лавров: Россия открыта к переговорам по Украине, но не по «формуле Зеленского»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по ситуации на Украине, однако не по «формуле мира», которую предлагает украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Лавров высказал такую позицию на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем. «Министр подтвердил открытость российской стороны к переговорному решению, подчеркнув неприемлемость для России участия в любых мероприятиях по продвижению "формулы Зеленского" независимо от ее внешней обертки», — говорится в сообщении дипведомства.

Российский министр иностранных дел напомнил, что перед переговорами Киеву стоит отменить закон о невозможности проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Также, по словам Лаврова, Украина должна учитывать законные российские интересы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение. Целью конференции является обсуждение «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского, а также запуск процесса достижения «общего понимания мира» на Украине.