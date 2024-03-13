Россия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Там обсудят «формулу мира» Зеленского

Захарова заявила о нежелании России участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

Россия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

По ее словам, Швейцария не может выступать миротворцем и предлагать место для проведения дискуссий, так как не является нейтральным государством. А планирующиеся переговоры в стране Захарова назвала продолжением изначально дискредитировавшего себя копенгагенского формата.

Целью конференции является обсуждение «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского, а также запуск процесса достижения «общего понимания мира» на Украине. Точное количество стран, которые примут участие в саммите, еще уточняется. Захарова подчеркнула, что самому проведению такого рода встречи препятствует изданный Зеленским указ, который их запрещает.

Швейцария сообщила о десяти мирных планах по Украине

Фото: Florion Goga / Reuters

Первый саммит, посвященный предложенному Украиной плану мирного урегулирования конфликта с Россией, предположительно, пройдет в апреле. Он предполагает обсуждение порядка десяти таких планов. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

По его словам, эта конференция должна дать разным сторонам возможность высказать эти мирные планы, чтобы проанализировать их и найти общий знаменатель, а потом шаг за шагом прийти к миру. Более того, отметил Кассис, большинство из мирных планов засекречены.

Дипломат отметил, что приглашены на конференцию будут не только западные страны, но и остальные заинтересованные стороны. Именно объединение стран «с севера на юг», предположил Кассис, позволит привлечь на встречу представителей России. Он отметил, что российскую делегацию пригласят на мирную конференцию.

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Россия не увидела перспектив мирной конференции в Швейцарии по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не слишком полагается на услуги Берна в вопросе мирной конференции по Украине и не видит особых перспектив.

«Мы не сильно полагаемся на швейцарские услуги. Швейцария традиционно была местом проведения и страной, которая всячески помогала достигать компромиссов и договоренностей на переговорах благодаря своему нейтралитету. Нейтралитет она давно утратила», — сказал министр.

Он также добавил, что заявления главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о секретных планах по Украине свидетельствуют о том, что он несильно погружен в происходящее.