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11:40, 24 февраля 2024Мир

Швейцария сообщила о десяти мирных планах по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис заявил о наличии секретных мирных планов по Украине

Фото: Mike Segar / Reuters

В общей сложности существует порядка десяти планов по мирному урегулированию конфликта на Украине, из них некоторые по-прежнему засекречены. Об этом, комментируя идею провести конференцию на эту тему, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, пишет РИА Новости.

По его словам, основной целью встречи, которую планирует организовать Берн, является дать разным сторонам высказать эти планы, чтобы проанализировать их и найти общий знаменатель, а потом шаг за шагом прийти к миру.

Дипломат отметил, что конференцию предполагается провести до начала лета, а приглашены на нее будут не только западные страны, но и остальные заинтересованные стороны. Именно объединение стран «с севера на юг», предположил Кассис, позволит привлечь на встречу представителей России.

В январе на экономическом форуме в Давосе глава швейцарского МИД уже говорил о необходимости включения России в дискуссии по Украине как непосредственного участника конфликта. Позднее он выразил надежду, что Китай мог бы поспособствовать привлечению Москвы к переговорам.

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      Платон Щукин
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