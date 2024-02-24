Швейцария собралась объединить страны в вопросе Украины

МИД Швейцарии собрался объединить страны с севера на юг по вопросу Украины

Конференция по мирному урегулированию на Украине может пройти до лета, по крайней мере, такие планы озвучил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на выступлении в Генассамблее ООН, передает Reuters.

Глава ведомства указал, что Берн по просьбе Киева собирается организовать мероприятие высокого уровня, которое должно объединить все страны «с севера на юг». «Давайте останемся объединенными нациями», — призвал Кассис.

В общении с прессой он заметил, что речь идет о приглашении не только западных стран, так как одной из целей остается привлечение к дискуссии представителей Москвы, а без участия Юга и Востока российские власти вряд ли согласятся на встречу. По словам Кассиса, в США заинтересованы в осуществлении инициативы Швейцарии.

Позднее в социальной сети X (бывший Twitter) глава МИД подтвердил намерение Швейцарии выступить в качестве посредника разрешения кризиса, подчеркнув, что пусть к миру «находится в наших руках», а Устав ООН должен выступать путеводным маяком. В частности, положениям документа необходимо следовать и вопросе Украины.

Кассис уже не в первый раз призывает включить Россию в дискуссию об урегулировании конфликта на территории Украины, в том числе он говорил об этом в середине января на экономическом форуме в Давосе. В начале февраля он также предположил, что поспособствовать интересу Москвы к встрече мог бы Китай.