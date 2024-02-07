Глава МИД Швейцарии выразил надежду на помощь Китая в переговорах по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис: надеемся на помощь Китая в переговорах по Украине

Швейцария надеется, что Китай может помочь в проведении мирных переговоров по Украине. Об этом заявил глава МИД страны Игнацио Кассис, передает агентство Reuters.

«Это конференция очень высокого уровня, мы не можем ожидать немедленного ответа», — отметил дипломат на вопрос журналистов о согласии Пекина принять участие в глобальном мирном саммите по Украине. Издание напоминает, что Швейцария второй день находится на переговорах о стратегическом диалоге с китайскими коллегами.

При этом Кассис добавил, что без участия России диалога по мирному урегулированию не может состояться.

Ранее глава МИД Швейцарии призвал включить Россию в переговоры по Украине. Он подчеркнул, что России необходимо высказать свою позицию в рамках предполагаемого саммита.