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11:18, 7 февраля 2024Мир

Глава МИД Швейцарии выразил надежду на помощь Китая в переговорах по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис: надеемся на помощь Китая в переговорах по Украине

Фото: Gian Ehrenzeller / Reuters

Швейцария надеется, что Китай может помочь в проведении мирных переговоров по Украине. Об этом заявил глава МИД страны Игнацио Кассис, передает агентство Reuters.

«Это конференция очень высокого уровня, мы не можем ожидать немедленного ответа», — отметил дипломат на вопрос журналистов о согласии Пекина принять участие в глобальном мирном саммите по Украине. Издание напоминает, что Швейцария второй день находится на переговорах о стратегическом диалоге с китайскими коллегами.

При этом Кассис добавил, что без участия России диалога по мирному урегулированию не может состояться.

Ранее глава МИД Швейцарии призвал включить Россию в переговоры по Украине. Он подчеркнул, что России необходимо высказать свою позицию в рамках предполагаемого саммита.

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      Максим Габриелян
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