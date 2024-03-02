Лавров высказался о перспективах мирной конференции в Швейцарии по Украине

Лавров: Россия не видит перспектив мирной конференции в Швейцарии по Украине

Москва не слишком полагается на услуги Берна в вопросе мирной конференции по Украине, не видит особых перспектив. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не сильно полагаемся на швейцарские услуги. Швейцария традиционно была местом проведения и страной, которая всячески помогала достигать компромиссов и договоренностей на переговорах благодаря своему нейтралитету. Нейтралитет она давно утратила», — сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что заявления главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о секретных планах по Украине свидетельствуют о том, что он несильно погружен в происходящее.

Ранее МИД Швейцарии заявил, что приветствует любые мирные инициативы по Украине и готов рассмотреть все варианты в рамках планируемой в апреле конференции. Отмечалось, что ее целью является запуск процесса достижения «общего понимания мира» на Украине, который будет поддержан как можно большим числом стран.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис также указывал, что делегацию России пригласят на мирную конференцию, так как не только страны Запада выступают с предложениями о мире.