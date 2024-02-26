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15:47, 26 февраля 2024Мир

Глава МИД Швейцарии объяснил приглашение России на мирную конференцию по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис: Россию пригласят на мирную конференцию по Украине

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российскую делегацию пригласят в Швейцарию на мирную конференцию по Украине, поскольку не только страны Запада выступают с мирной инициативой. С таким заявлением выступил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, его цитирует РИА Новости.

«Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена», — подчеркнул он, добавив, что конференция «призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне».

По словам Кассиса, многие страны приложили усилия для достижения мира на Украине, однако еще не озвучили публично конкретные планы. «Эти предложения все равно существуют. И они есть везде, по всей планете, так что это касается не только Запада, но и стран БРИКС и других», — объяснил дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что женевский формат конференции по обсуждению мирного плана президента Украины Владимира Зеленского смехотворен.

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      Виктория Кондратьева
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