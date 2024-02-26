В Кремле оценили женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского

Песков назвал смехотворным женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского

Женевский формат обсуждения мирного плана президента Украины Владимира Зеленского смехотворен. Так его оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Там речь идет об этом странном формате женевском — Конференция по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что по меньшей мере это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно», — сказал он.

Ранее глава офиса Зеленского Ермак сообщил, что Украина пригласит 160 стран на конференцию по мирному плану, которую планируется провести в Швейцарии. По его словам, Киев отправит приглашение принципиальным государствам, то есть тем, которые уважают территориальную целостность республики.