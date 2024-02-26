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13:06, 26 февраля 2024Бывший СССР

В Кремле оценили женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского

Песков назвал смехотворным женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Женевский формат обсуждения мирного плана президента Украины Владимира Зеленского смехотворен. Так его оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Там речь идет об этом странном формате женевском — Конференция по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что по меньшей мере это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно», — сказал он.

Ранее глава офиса Зеленского Ермак сообщил, что Украина пригласит 160 стран на конференцию по мирному плану, которую планируется провести в Швейцарии. По его словам, Киев отправит приглашение принципиальным государствам, то есть тем, которые уважают территориальную целостность республики.

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      Кристина Есикова
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