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11:33, 26 февраля 2024Бывший СССР

Украина запланировала пригласить на конференцию по мирному плану 160 стран

Украина запланировала пригласить 160 стран на конференцию по мирному плану Киева

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «Рада» сообщил, что Киев пригласит 160 стран на конференцию по мирному плану, который планируется провести в Швейцарии, его слова передает ТАСС.

«Будут отправлены [приглашения] как минимум 160 странам. Мы пригласим все страны, которые для нас есть принципиальные», — сообщил политик, добавив, что принципиальные — это те страны, которые уважают территориальную целостность и независимость Украины.

Ранее Ермак рассказывал о возможности пригласить Россию на второй саммит по «формуле мира», где ее представителям, по его сообщению, будет представлен этот план.

Тем временем страны G7 отказались прекратить поддержку «формулы мира» Зеленского. Лидеры западных государств подчеркнули, что украинцы могут рассчитывать на поддержку со стороны G7 столько, сколько потребуется.

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      Валентин Карант
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