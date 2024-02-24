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22:54, 24 февраля 2024Мир

Страны G7 отказались прекратить поддержку «формулы мира» Зеленского

Страны G7 заявили, что продолжат поддерживать «формулу мира» Зеленского

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Страны «Большой семерки» (G7) отказались прекратить поддерживать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказано в сообщении по итогам виртуального саммита лидеров организации.

«Мы продолжим оказывать поддержку Украине в дальнейшем продвижении формулы мира президента Зеленского и обязуемся поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с принципами Устава ООН», — говорится в заявлении.

Лидеры западных государств подчеркнули, что украинцы могут рассчитывать на поддержку со стороны G7 столько, сколько потребуется.

Ранее главы стран G7 рассказали, что активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока Украине не будет компенсирован нанесенный ущерб. Также отмечается, что западные государства ищут возможности, чтобы использовать данные активы для поддержки Киева.

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      Марина Совина
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