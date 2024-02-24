Россию собрались принудить компенсировать Украине убытки

Страны G7 собираются принудить Россию компенсировать Украине убытки

Страны «Большой семерки» (G7) собираются принудить Москву компенсировать убытки Украине, передав Киеву замороженные активы России. Об этом сказано в сообщении по итогам виртуального саммита лидеров организации.

«Мы полны решимости обеспечить полную подотчетность и поддерживаем Украину в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб, спровоцированные в результате агрессии России», — сказано в заявлении.

Лидеры западных государств подчеркнули, что активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока Украине не будет компенсирован нанесенный ущерб. Также отмечается, что страны G7 ищут возможности использовать данные активы для поддержки Киева.

Ранее стало известно, что страны G7 намерены предпринимать дальнейшие усилия по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья.