Страны G7 продолжат добиваться снижения доходов России от продажи энергоресурсов

Страны «Большой семерки» (G7) рассказали о намерении предпринимать дальнейшие усилия по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья. Об этом сказано в сообщении по итогам виртуального саммита лидеров организации.

«Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров. Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения потолка цен на нефть», — говорится в коммюнике, распространенном итальянским председательством в G7.

Лидеры стран «Большой семерки» также заявили о намерении предпринимать дальнейшие шаги, целью которых является ограничение доходов Москвы от продажи энергоносителей и металлов.

Ранее газета The New York Times (NYT) признала, что попытки Соединенных Штатов причинить России экономическую боль и добиться ее изоляции привели к провалу.