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22:10, 24 февраля 2024Мир

Страны G7 захотели снизить доходы России от продажи энергоресурсов и сырья

Страны G7 продолжат добиваться снижения доходов России от продажи энергоресурсов

Фото: IMAGO / Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Страны «Большой семерки» (G7) рассказали о намерении предпринимать дальнейшие усилия по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья. Об этом сказано в сообщении по итогам виртуального саммита лидеров организации.

«Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров. Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения потолка цен на нефть», — говорится в коммюнике, распространенном итальянским председательством в G7.

Лидеры стран «Большой семерки» также заявили о намерении предпринимать дальнейшие шаги, целью которых является ограничение доходов Москвы от продажи энергоносителей и металлов.

Ранее газета The New York Times (NYT) признала, что попытки Соединенных Штатов причинить России экономическую боль и добиться ее изоляции привели к провалу.

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      Марина Совина
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