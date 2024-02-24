Страны G7 захотели снизить доходы России от продажи энергоресурсов и сырья
Страны «Большой семерки» (G7) рассказали о намерении предпринимать дальнейшие усилия по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья. Об этом сказано в сообщении по итогам виртуального саммита лидеров организации.
«Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров. Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения потолка цен на нефть», — говорится в коммюнике, распространенном итальянским председательством в G7.
Лидеры стран «Большой семерки» также заявили о намерении предпринимать дальнейшие шаги, целью которых является ограничение доходов Москвы от продажи энергоносителей и металлов.
Ранее газета The New York Times (NYT) признала, что попытки Соединенных Штатов причинить России экономическую боль и добиться ее изоляции привели к провалу.