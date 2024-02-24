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07:54, 24 февраля 2024Интернет и СМИ

В США признали неспособность изолировать Россию

NYT: компания США по политическому изолированию России провалилась

Попытки Соединенных Штатов причинить России добиться ее изоляции постиг провал. Неспособность антироссийских санкций подорвать экономическую и политическую стабильность РФ признала газета The New York Times (NYT).

«Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада», — отмечается в статье.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине администрация американского президента Джо Байдена организовала «дипломатическое наступление», направленное на разрушение связей государств и международных компаний с Москвой. Однако два года спустя надежды чиновников США не оправдались.

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      Александра Синицына
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