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21:53, 21 сентября 2023Экономика

Путин рассказал о стимулирующих развитие России санкциях Запада

Путин заявил, что санкции в чем-то тормозят страну, но стимулируют ее развитие
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что, несмотря на то что санкции западных государств в чем-то тормозят страну, они стимулируют развитие ее экономики, сообщает ТАСС.

«Как мы видим, как после 2014 года, так и сейчас, эти ограничения, которые в отношении нас вводятся со стороны, они стимулируют развитие», — заявил он.

Глава государства признал, что введенные в отношении Москвы ограничения доставляют ряд проблем и заставляют ее переносить ранее принятые решения. Однако, как подчеркнул Путин, при этом у страны возникают новые возможности, которыми она начинает пользоваться.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что в США поддерживают план Евросоюза ввести налог на непредвиденные расходы на прибыль, полученную от использования замороженных российских активов.

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    Марина Совина
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