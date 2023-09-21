Путин рассказал о стимулирующих развитие России санкциях Запада

Путин заявил, что санкции в чем-то тормозят страну, но стимулируют ее развитие

Президент России Владимир Путин рассказал, что, несмотря на то что санкции западных государств в чем-то тормозят страну, они стимулируют развитие ее экономики, сообщает ТАСС.

«Как мы видим, как после 2014 года, так и сейчас, эти ограничения, которые в отношении нас вводятся со стороны, они стимулируют развитие», — заявил он.

Глава государства признал, что введенные в отношении Москвы ограничения доставляют ряд проблем и заставляют ее переносить ранее принятые решения. Однако, как подчеркнул Путин, при этом у страны возникают новые возможности, которыми она начинает пользоваться.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что в США поддерживают план Евросоюза ввести налог на непредвиденные расходы на прибыль, полученную от использования замороженных российских активов.