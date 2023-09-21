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18:08, 21 сентября 2023Экономика

В США поддержали налог на прибыль от замороженных российских активов

Глава Минфина США Йеллен поддержала налог на прибыль от российских активов

Фото: Seth Wenig / Pool / Reuters

В США поддерживают план Евросоюза (ЕС) ввести налог на непредвиденные расходы на прибыль, полученную от использования замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на главу американского Минфина Джанет Йеллен сообщает Bloomberg.

Вашингтон обсуждает с руководителями Евросоюза возможность введения нового налога. По словам Йеллен, он станет разумной альтернативой аресту активов, который противоречит действующему законодательству.

По словам президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, реинвестирование прибыли от российских активов может угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности евро. В этом вопросе Европа не должна действовать в одиночку, добавила она. При этом некоторые аналитики полагают, что наиболее рискованной ситуация была, когда блок заблокировал активы ЦБ, и сейчас основания для опасений отсутствуют.

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В рамках 12-го пакета санкций, который должны представить в первой половине октября или по итогам саммита ЕС — США, обсуждают возможность запрета на покупку алмазов, сжиженного природного газа, IT-услуг и ядерного топлива. Также представители Европейского союза намерены передать Украине прибыль с замороженных активов ЦБ России.

Налог на непредвиденную прибыль с заблокированных активов позиционируют как законный способ использовать российские средства для помощи в восстановлении Украины. Благодаря этой мере ЕС планирует получать три миллиарда евро в год.

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    Вячеслав Агапов
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