ЕС задумал отправлять прибыль от замороженных активов на помощь Киеву

Bloomberg: ЕС намерен передать Украине прибыль с замороженных активов ЦБ России

Власти Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность включения в 12-й пакет санкций пункт о передаче Украине прибыли с замороженных на Западе активов Банка России (ЦБ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Окончательный список санкционных мер в отношении России европейские власти должны представить в первой половине октября или по итогам саммита ЕС — США. Среди возможных новых ограничений рассматривается возможность запрета на покупку алмазов, сжиженного природного газа, IT-услуг и ядерного топлива. На значительном расширении действующих санкций настаивают, в частности, Польша, Литва, Латвия и Эстония, утверждает агентство.

При этом Варшава также намерена убедить партнеров по ЕС усилить санкции в отношении некоторых товаров, принятых в предыдущих пакетах. Речь идет о снижении импортных квот на синтетические каучуки, повышение эффективности действующих ограничений на сталелитейную продукцию и введение запрета на твердую каустическую соду. Европейские страны также настаивают на усилении контроля соблюдения режима антироссийских санкций со стороны Турции и ОАЭ, заключили собеседники.

В конце июня Bloomberg сообщал, что власти ЕС нашли способ законно использовать замороженные активы российского ЦБ для помощи в восстановлении Украины. Для реализации этой цели европейские парламентарии поддержали идею введения налога на непредвиденную прибыль с заблокированных активов. Благодаря этой мере ЕС планирует зарабатывать три миллиарда евро в год.