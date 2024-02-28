Швейцария раскрыла детали мирной конференции по Украине

Швейцария готова с участием РФ рассмотреть все мирные инициативы по Украине

МИД Швейцарии заявил, что приветствует любые мирные инициативы по Украине и готов рассмотреть все варианты в рамках планируемой в апреле конференции. Об этом рассказали в министерстве в ответ на запрос «Ленты.ру».

Швейцария поддерживает все инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира на Украине. Любое предложение, которое позволит сторонам конфликта найти общий язык, должно быть рассмотрено МИД Швейцарии

В ведомстве подчеркнули, что целью конференции является запуск процесса достижения «общего понимания мира» на Украине, который будет поддержан как можно большим числом стран на высшем политическом уровне. Точное количество стран, которые примут участие в саммите, еще уточняется.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что делегацию России пригласят на мирную конференцию по Украине, так как не только страны Запада выступают с предложениями о мире. В частности, дипломат напомнил о странах БРИКС, отметив их вклад в попытки урегулировать конфликт.